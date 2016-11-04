上周美股与债券基金外流 美国大选前投资者避风头--理柏

路透纽约11月3日 - 理柏周四公布的数据显示，投资者上周从美国股票与债券基金撤出，在美国总统大选前变现避险。

11月2日止当周，美国应税债券基金流出近77亿美元，为今年以来最大单周流出规模。

距离美国总统大选仅剩数日，部分民调显示民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间的差距缩小，令市场不安。

与此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。加息与通胀上升对公债价格不利。

“像这种时候，卡在美联储与大选之间，每个人都倾向避险，” 汤森路透理柏研究分析师Pat Keon表示。“大家都以安全为上。”

数据显示，上周美国股票基金流出34亿美元，令许多本就销售不佳的股票基金雪上加霜。

美国债券基金转为流出颇值得注意，因为投资者从2月以来即偏爱此类基金。美国投资公司协会(ICI)数据显示，今年1-9月美国债券基金共吸纳1,930亿美元资金。

不过理柏数据显示，风险较高的高收益债券基金在最近一周被投资者赎回41亿美元，为2014年8月市场溃败以来最大流出规模。这类基金最新的平均报酬率为负1.2%，是2月以来最差表现。

投资级公司债基金流出25亿美元，为2015年12月以来最大撤资规模，当时的背景是不断重挫的油价令一些能源公司濒临倒闭。

理柏称，新兴市场股债基金都遭冷遇，流出规模分别为3.97亿美元和3.46亿美元。

货币市场基金吸引220亿美元流入，为6月以来最高。

具避险性质的美国公债基金吸纳了9.98亿美元。通胀保值型债券基金流入7.24亿美元。

金融产业基金流入3.66亿美元，为8月以来最高。随着指标利率攀升，预计银行业的放贷获利将会增加。(完)