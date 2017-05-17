欧股需求有增无减 全球股市多头方兴未艾--美银美林调查

路透5月17日 - 周二公布的一项调查显示，投资人对欧股的青睐有增无减，欧股配比来到两年最高，且为纪录第三高；同时企业获利乐观表明全球股市多头行情将会延续下去。

最新的美银美林月度调查显示，基金经理人持续撤离美股、转战欧股。

然他们仍看多整体股市，有逾半数受访者--为三年来最多人数--预测未来12个月全球获利将会有所改善。

“人气偏多，但还没到不理性的地步，尽管信用和股市创下历史高位、全球(获利)强劲、法国大选结果良好，”美银美林在调查报告中表示，参与调查的基金资产规模合计近6,500亿美元。

这些受访者绝大多数预期会出现高成长和低通胀的情况，美银美林则更加乐观，预测全球股市还会再上涨。

本周全球主要股指频创新高，包括MCSI全球指数、标普500指数.SPX、德国DAX指数.GDAXI和英国富时指数.FTSE。

调查显示，投资者5月对欧元区股票的热情持续增强，净59%的基金超配欧股，4月时比例为48%。

欧元区股市接近两年高位，今年以来累计上涨约10%，受助于经济强劲复苏、企业获利稳健以及选民在大选中否决了民粹主义党派。

接受美银美林调查的投资者中，有五分之一认为欧股估值过高。相比，82%的受访者认为美股昂贵，略低于4月调查的纪录高点，同时认为纳斯达克科技指数是最拥挤的交易。

虽然美股低配净比例在5月小幅降至17%，但对全球其他股市的相对持仓为负38%，处于2007年11月以来最低。

整体而言，5月股市超配比例上升至净45%，基金削减债券低配至净57%。

美银美林重申，基于现金配比平均为4.9%，风险资产仍存在进一步上行空间。

在潜在危险方面，中国信贷紧缩是最担忧的因素，超过欧盟分裂成为最大的尾部风险。(完)