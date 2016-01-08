全球投资基金资产2015年第三季下降5.9%--协会

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月7日 - 欧洲基金和资产管理协会(European Fund and Asset Management Association)周四公布，2015年9月底全球投资基金资产下降5.9%，从6月底的37.1万亿欧元降至34.9万亿欧元。
该协会还称，以美元计，9月底全球投资基金资产下降了5.7%至39.1万亿美元。
该协会称，第三季度全球投资基金资产净流入规模降至2,300亿欧元，低于第二季度的5,960亿欧元，主要因长期基金的净流入规模大幅下降。
受围绕全球增长、特别是中国增长的担忧拖累，2015年末市场陷入动荡，而2016年开年股市遭受打击尤其严重。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。