全球投资基金资产2015年第三季下降5.9%--协会

路透伦敦1月7日 - 欧洲基金和资产管理协会(European Fund and Asset Management Association)周四公布，2015年9月底全球投资基金资产下降5.9%，从6月底的37.1万亿欧元降至34.9万亿欧元。

该协会还称，以美元计，9月底全球投资基金资产下降了5.7%至39.1万亿美元。

该协会称，第三季度全球投资基金资产净流入规模降至2,300亿欧元，低于第二季度的5,960亿欧元，主要因长期基金的净流入规模大幅下降。

受围绕全球增长、特别是中国增长的担忧拖累，2015年末市场陷入动荡，而2016年开年股市遭受打击尤其严重。(完)