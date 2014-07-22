明星基金经理Bauman对股市持谨慎态度

路透波士顿7月21日 - 如果额外拥有10亿美元现金，你怎么办？美国顶尖基金经理之一的Evan Bauman的答案非常简单：眼下什么也不做。

Bauman称，“整体市场的价格不再低廉，”其意指股市最近几个月连创纪录高位，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周警告称，部分股票被高估。他是ClearBridge进取成长基金(SHRAX.O)的共同管理人。

Bauman当前的作法是维持投资组合不变，他说这样作是着眼于长期。他的投资组合已为其带来两位数的增长率，而且现金储备达到十位数。

这位基金经理高达117亿美元的基金中，持有比例最高的是Biogen Idec(BIIB.O)，他说这家公司与那些股价可能已炒得过高的较小型企业有着明显不同，因为该公司药物产品多样，而且营收增长强劲。Biogen的产品包括治疗多发性硬化症及血友病等的药物。

Bauman称，截至6月30日的第二大持股是UnitedHealth Group(UNH.N)。尽管该公司面临联邦政府医疗保健改革带来的成本压力，但业务遍及全美的优势令其仍能实现成长。

该基金经理称，他避免持有餐饮连锁店及零售商等消费企业股票，认为它们股价过高，因为其表现与缓慢成长的经济息息相关。在社交媒体企业中，他仅持有Facebook(FB.O)，担心其他社交媒体可能很快面临竞争，或以经济学术语表达，就是这一领域的“进入门槛”太低。

“谨慎的作法还是保守点，”Bauman称，当市场波动率推动股价下跌时，他预计会把剩余的现金投入股市。

据晨星数据，今年截至7月18日，该基金回报率为12%，优于99%的同业。过去三到五年时间里，该基金表现一直居前。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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