美国股市：中国经济放缓促使美国投资者转而买进消费类股

Buffalo、USAA Investments和Federated Investors的投资组合经理都从工业和原材料板块撤离，转投那些在中国拥有一些投资便利的消费板块。

其中一些经理指因数据表现良好，例如备受关注的Westpac MNI中国消费者信心调查报告。虽然这份调查进行的时候正好赶上中国股市大跌35%，但报告仍显示7月消费者信心上升，表明中国消费者信心与股市没什么关系。

这些经理转投的企业包括Royal Caribbean Cruise Lines 、嘉裕 和运动服制造商Under Armour 。Under Armour在近期召开的财报电话会议上向分析师称，中国的增长仍是该公司的“关键要素”。

与此同时，那些主要营收来自中国的公司股价正在下跌。根据高盛的研究，今年迄今，中国业务营收占比最高的20家美国企业平均回报下滑了6%，而标准普尔500指数成分股企业的平均回报为增长2%。

根据高盛，标普500指数成分股企业中对中国市场曝险最多的公司--半导体制造商Skyworks Solutions 股价已从6月的峰值下跌了20%。Skyworks大约83%的营收都来自中国。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张荻)