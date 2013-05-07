全球商品：商品交易明星Andy Hall仍坚定认为油价较长期内将走高

路透纽约5月6日 - 大宗商品交易明星Andy Hall坚定认为油价将在较长期内走高，尽管油价在4月重挫，导致他旗下的旗舰对冲基金Astenbeck Capital遭遇近一年来最严重下滑。

路透所获数据显示，Hall麾下的Astenbeck Capital在4月大跌9%，今年累计下滑约5%，因为在原油、玉米和铂族金属上的押注发生亏损。

Hall是油市最受敬重的交易员之一，2008年当他的交易公司仍属花旗集团 时，他曾以1亿美元身价而声名大噪。Hall目前维持他对油价的看法，他列出从伊朗相关地缘政治风险升高，到库欣原油库存下滑等各方面因素，都支持他坚定看多的立场。

“我们继续坚定持有更长期的石油仓位，”Hall在上周致Astenbeck投资者的月度信件中称，路透获得了该信件的副本。他还表示，该基金将增持玉米和铂族金属的仓位。

Astenbeck在2012年5月曾大跌14%，而今年4月的表现是那时以来的最差。

Astenbeck成立五年来只出现过一次年度亏损，即2011年下滑了4%。尽管Astenbeck自2009年与2010年先后取得28%和12%的回报率后就表现乏力，但目前尚无报导显示投资人从该基金赎回资金。(完) (编译 隋芬; 审校 许娜)