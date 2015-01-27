多方研究显示大型基金开始撤出新兴市场

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
路透伦敦1月26日 - 2013年和2014年大跌期间仍对新兴市场抱有信心的大型养老、保险和主权基金可能开始动摇，这可能令新兴市场失去一个关键的支撑。
虽然新兴市场在这些机构投资者的投资中占比很小，但根据资金流动情况和全球资产经理，最近几年新兴市场投资配比有所增加。
鉴于这些大型基金管理的资金规模巨大--仅仅全球养老基金就管理着逾35万亿(兆)美元资产，它们在2013-2014年共同基金和对冲基金撤出新兴市场期间提供了强有力的平衡力量。
但随着世界银行本月再次下调发展中国家经济增长预估，多年来投资回报疲弱，以及增长前景蒙阴，现在大型基金对新兴市场的人气恶化。
过去两年，发达国家市场投资回报超过新兴市场，例如美国债市和股市2014年回报率均达到两位数，吸引这些相对保守的基金回归母国。
“一些吸引机构投资者投资于新兴市场的有力理由已经消失，”国际金融协会(IIF)执行总裁洪川表示。
IIF去年的数据显示，2013年6月美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示升息导致市场大跌后，流向新兴市场股市和债市的资金有增无减。IIF将这种现象归因于机构投资者因着眼长期而买入新的廉价资产。
但资金在12月转为流出，为18个月以来首次。IIF预测2015年料净流出250亿美元，很大程度上是因为机构撤资。
IIF研究显示，按照在总体投资组合当中所占百分比来看，相比最近几年，机构投资者在加码发达市场的同时削减对新兴市场资产的配比。参看图表(link.reuters.com/xyq83w)
而且，推动资金流向新兴市场的理由也没那么充分了。油价自6月以来暴跌60%，法国巴黎银行预测，能源出口国将因此从全球市场抽回资金，一改20年来的趋势。
摩根大通资产管理公司客户投资组合经理人Zsolt Papp称，目前投资者对于混合或无限制基金的兴趣提高，这类基金可以很方便地在发达与新兴市场的资产、债券与股票之间转换。
“投资新兴市场本币债券的主要目的就是可以获得更多回报，但近几年非但没有带来额外回报，反而产生了很高的波动。”Papp说。
以卢布或兰特计价的债券多年来的回报率高达双位数百分比，但由于美元升值，对于美元计价投资组合而言，这类债券已成为拖累，2013年和2014年的收益要么为零，要么亏损。
追踪机构投资者的美国研究公司eVestment发现，机构投资者自2006年以来通过常规基金向新兴股市投入5,000亿美元，但过去两年投入规模已经减小。
不过，主权基金在过去三至五个季度从新兴资产中撤资的同时，eVestment称还是继续向新兴市场投入资金养老基金，或许是为了适应人口老龄化的要求。
向eVestment提供数据的养老基金在2013年和去年1-9月分别向新兴市场投入200亿和175亿美元。而去年该公司追踪的主权财富基金则撤出了110亿美元。(完)
(编译 杜明霞/郑茵 审校 张明钧)
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