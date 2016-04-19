基金经理相信油价已触底 争相增持能源类股

路透纽约4月18日 - 美国基金经理押注，能源类股已最终见底。

包括T. Rowe Price、富达(Fidelity)和American Funds在内的公司一直在增持石油勘探和生产公司的股票，他们认为这些公司将从油价企稳中受益最大。从2014年6月至今年1月，油价从每桶115美元一路跌至27.88美元，但自触及低点以来又累计上涨了逾50%。

根据晨星(Morningstar)的数据，过去三个月购买康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)股票的基金数量比之前一个季度激增了144%。西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)持股股东数量也激增了110%。

“石油勘探与生产企业的业务受到了巨大冲击，因此他们也将以更快的速度率先复苏，”Westwood投资组合经理Bill Costello表示，他一直在增加对该领域的曝险。

在连续几个季度的减持之后，基金争相购买石油勘探和生产企业的股票，这是这类股票年内迄今上涨9%的原因之一。能源类股整体涨幅为6.3%，标普500指数涨幅为1.8%。

总体来说，能源类股仍是基金经理最为低配的部门。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，一般大型基金投资组合中，能源类股的权重较在指标指数中低约1%。

基金经理表示，他们在买入勘探和生产公司(股票)，部分原因是他们预计随着停产开始发挥作用，今年原油供应过剩情况将缓解，为2017营收和获利大增奠定基础。

“如果你不再看空能源业，你不会希望购买安全的能源类股，你会希望购买具有杠杆的能源类股，”满地可银行资产管理的投资组合经理Ernesto Ramos说。他指的是营收与油价密切相关的EOG Resources(EOG.N)，该公司股价今年迄今上涨6.7%，约为同期油价涨幅14.6%的一半。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股中能源公司2016年获利料下降66.5%，2017年料回升203.1%。

未来两年营收和获利反弹的前景正在吸引注重成长的基金经理，这些基金经理此前一般回避能源类股。(完)