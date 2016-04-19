基金经理相信油价已触底 争相增持能源类股

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月18日 - 美国基金经理押注，能源类股已最终见底。
包括T. Rowe Price、富达(Fidelity)和American Funds在内的公司一直在增持石油勘探和生产公司的股票，他们认为这些公司将从油价企稳中受益最大。从2014年6月至今年1月，油价从每桶115美元一路跌至27.88美元，但自触及低点以来又累计上涨了逾50%。
根据晨星(Morningstar)的数据，过去三个月购买康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)股票的基金数量比之前一个季度激增了144%。西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)持股股东数量也激增了110%。
“石油勘探与生产企业的业务受到了巨大冲击，因此他们也将以更快的速度率先复苏，”Westwood投资组合经理Bill Costello表示，他一直在增加对该领域的曝险。
在连续几个季度的减持之后，基金争相购买石油勘探和生产企业的股票，这是这类股票年内迄今上涨9%的原因之一。能源类股整体涨幅为6.3%，标普500指数涨幅为1.8%。
总体来说，能源类股仍是基金经理最为低配的部门。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，一般大型基金投资组合中，能源类股的权重较在指标指数中低约1%。
基金经理表示，他们在买入勘探和生产公司(股票)，部分原因是他们预计随着停产开始发挥作用，今年原油供应过剩情况将缓解，为2017营收和获利大增奠定基础。
“如果你不再看空能源业，你不会希望购买安全的能源类股，你会希望购买具有杠杆的能源类股，”满地可银行资产管理的投资组合经理Ernesto Ramos说。他指的是营收与油价密切相关的EOG Resources(EOG.N)，该公司股价今年迄今上涨6.7%，约为同期油价涨幅14.6%的一半。
汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股中能源公司2016年获利料下降66.5%，2017年料回升203.1%。
未来两年营收和获利反弹的前景正在吸引注重成长的基金经理，这些基金经理此前一般回避能源类股。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 龚芳/张荻)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。