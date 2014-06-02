《分析》贝莱德执行长拉响杠杆ETF警报，忧心潜藏系统性风险

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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“我认同有关杠杆ETF可能会让市场非常苦恼的观点。杠杠问题的确是我担心的地方。”Loomis Sayles副董事长Dan Fuss称。
Fink表示，包括美国证券交易委员会(SEC)在内的欧美监管部门都未对那些能损及市场的单个金融产品给予足够多的重视。
2012年，出于对杠杆ETF的担忧，SEC停止批准成立此类基金的新申请。不过，两家基金发起人--ProShares和Direxion仍在利用证券监管部门稍早发放的豁免许可来推出杠杆ETF。
SEC拒绝就Fink的言论置评。Fink拒绝就该报导置评。
截止4月底，贝莱德旗下iShares ETF管理的资产达9,530亿美元，在全球ETF市场中占据了39%的份额。State Street 和Vanguard Group则分别以4,090亿美元和3,680亿美元资产位居第二和第三。
这三家均未推出杠杆ETF。对于Fink认为此类产品会带来系统性风险的观点，Vanguard和State Street高管都表示不予认同。
State Street Global Advisors旗下ETF研究部主管Dave Mazza称，“这是买家小心谨慎的极端案例。”他并指出，一家杠杆ETF倒闭有可能会拖累整个行业全年的增长率。近几年，全行业复合年增速已逾25%。
与此同时，杠杆ETF主要发行商纷纷抨击Fink的观点。
Direxion Investments发表声明称，“该公司完全不同意Fink有关杠杆ETF会带来系统风险的观点。”截止本周，Direxion和竞争对手ProShares运营的140支杠杆ETF管理着总计220亿美元资产。
根据汤森路透旗下理柏的数据，Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares基金 是市场上最炙手可热的杠杆化ETF之一，过去12个月净流入10.7亿美元资金。
对像这支基金一样杠杆率为三倍的产品来说，其管理的每1美元资本能产生2美元的杠杆效应。这些ETF每天都要调整配置以保持相同的资本比率。正如Direxion所解释的那样，这意味着杠杆ETF可以通过削减仓位来应对亏损。
“很难理解Fink先生为什会认为，这些规模相对较小、流动性很高、完全透明、能够应对亏损从而降低系统性风险的产品可能会带来系统性风险，”Direxion称。
不过，Fink本周表示，一个本质上缺乏流动性的资产不会因为包裹上杠杆ETF的外衣就变得更有流动性。
“我们不会从事银行贷款ETF，”Fink在德意志银行的会议上称。“为什么？因为我们认为这项基本资产的流动性远低于一个ETF每天的流动性。而且从一个银行业者的角度来看，就会明白有时银行贷款市场会冻结。”(完) (编译 朱晓军/许娜；审校 张明钧/高琦)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。