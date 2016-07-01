调查：欧洲基金调降股票配比但增持现金 受英国退欧影响

路透伦敦6月30日 - 受围绕英国退欧公投的政治和经济风险影响，欧洲基金已将股票配比降到至少五年来最低，提高现金配比至去年夏季市场动荡以来的最高。

调查访问了15位欧洲资产经理，于6月15-29日期间进行，正好涵盖了英国退欧公投。公投结果出炉后，欧洲股市.FTEU3创下2008年金融危机以来最大单日跌幅。

至少有三分之二的受访者是在公投后提交的数据。

欧洲基金将股票在全球投资组合中的配比调降至40%，现金配比跳升至略高于10%--为去年8-10月以来首次达到两位数，当时中国意外让人民币贬值导致全球市场下滑。

债券配比仍基本持平在略高于41%，另类资产配比升至近8%，基金经理寻找那些与全球市场关联较小的资产、以及保护收益的方法。

调查发现，欧洲基金将英国债券在全球固定收益投资组合中的配比从2.7%下调至2.1%，为至少五年来最低；同时下调欧洲新兴市场债券持仓，因该地区容易遭受英国退欧的冲击。

美国债券配比下滑近4个百分点至28.1%，日本债券配比亦降0.5个百分点至0.3%。

与此同时，欧元区债券配比上升0.7个百分点，至51.5%。

基金经理还表示担心未来政治不确定性增大，受访者几乎全都认为如果特朗普当选美国总统，则将对市场产生负面影响。

基金经理小幅上调美国和除日本外亚洲股票在全球股票投资组合中的比重，但下调对英国、日本、西欧国家以及欧洲新兴市场的股票配比。(完)