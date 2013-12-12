GFI称非法资金加速流出发展中国家

路透华盛顿12月11日 -非营利机构全球金融诚信组织（GFI）报告称，2011年有接近1万亿美元与欺诈、腐败及可疑商业交易有关的资金流出发展中国家，规模远远超过这些国家得到的海外援助，并且“脏钱”在加速流出发展中国家。

报告指出，2011年有共计9,467亿美元“脏钱”流出150个发展中国家，同比增加了13.7%，并且是10年来最大规模。

这相当于说，发展中国家每接受1美元经济发展援助的同时，有10美元资金非法流出。

该组织负责人贝克（RaymondBaker）称：“继全球金融危机后，全球经济步履蹒跚，但非法活动却风生水起，每年有越来越多的（非法）资金流出发展中国家。”

中东和北非的非法资金流出增速最快，在2002-2011年间，非法资金流出增加了31.5%，这正是“阿拉伯之春”前的10年，而“阿拉伯之春”运动的一个重要呼声就是打击腐败。在截至2011年的10年间，撒哈拉以南非洲地区的非法资金流出亦大增20.2%。

GFI称，这10年间，共计5.9万亿美元非法资金流出发展中国家，其中有约40%的资金自亚洲国家流出，以国家细分，共1.08万亿美元非法资金流出中国。

非法资金流动无法精确统计，因其本身就具有隐秘性，但GFI数据还是能提供粗略估计。

研究人员并观察国际收支数据，藉此分析有多少非法资金通过证券投资、外国直接投资、援助和贷款等方式流入了某国，以及这些资金是如何使用的。

GFI指出，俄罗斯非法资金流出最严重，2011年流失了1,911.4亿美元，中国流失了1,513.5亿美元，印度则流失了849.3亿美元。

全球各国决策者均加大打击洗钱行为和非法金融流动的力度。今年9月G20峰会上首次同意自2015年底起，各国自动交换税务信息，以打击逃税和非法资金移转。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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