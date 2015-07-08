基金产业：去年基金管理业获利追平纪录高位，尽管费用承压--研究

路透伦敦7月7日 - 周二公布的一份研究报告显示，去年全球基金公司管理的资产规模创下新高，帮助该行业获利追平纪录高位，尽管投资者要求降低费用挤压了毛利。

波士顿咨询公司(BCG)访问135家资产管理公司的调查报告显示，去年资产价值增加扶助提振该行业获利追平2007年录得的1,020亿美元纪录高位。这135家公司管理的资产合计39万亿(兆)美元，占行业全球总管理资产的53%。

BCG称，该行业管理的资产较上一年增长8%，获利与净营收之比持稳于39%，金融危机前高达41%。

投资者要求降低费用使营收增长保持在7%，2013年为9%。

“这不是第一次费用压力导致营收增幅下降。机构投资者更加密切地关注费用，挑战并重新协商费用，”报告称。