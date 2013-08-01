美国个股：亿万富豪索罗斯大量买入营养补剂公司康保莱多仓

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透纽约7月31日 - 据一位知情人士周三透露，亿万富豪索罗斯大量买入营养补剂公司康保莱(贺宝芙，Herbalife) 的多头仓位。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)上午11点后首先报导该消息，此后Herbalife股价最高涨至66.25美元，为2012年5月以来最高。CNBC还报导称，索罗斯持有的康保莱多仓位列其持仓的前三位。
自媒体披露索罗斯买入康保莱多仓以来，其股价已经上涨逾8%.
康保莱的发言人拒绝对索罗斯的投资置评。
很长一段时间以来康保莱一直受到对冲基金行业的密切关注，有数家大型对冲基金押注其股价将上涨或下跌。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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