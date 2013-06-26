版本:
中国
债券 | 2013年 6月 27日 星期四 02:32 BJT

标题新闻：6月25日止当周美国货币市场基金资产增加81.7亿美元至2.576万亿美元--iMoneyNet

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐