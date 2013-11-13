标题新闻：11月12日止当周美国货币市场基金资产减少93.1亿美元至2.653万亿美元--iMoneyNet

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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