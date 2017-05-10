标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet

澳新汇市：澳元触及一周低点，新西兰元亦下滑
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
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路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/6/22 7 2.45% 500 2017/6/22 14 2.60% 500
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。