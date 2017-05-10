标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet

中国评等：标普称中国评级“很可能”调降，制裁或影响俄罗斯评级调升

路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。