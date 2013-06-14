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债券 | 2013年 6月 15日 星期六 04:43 BJT

标题新闻：PIMCO首席投资长葛罗斯称美联储不大可能很快升息，认为投资中期美债具吸引力

太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下有全球最大的共同基金Total Return Fund

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