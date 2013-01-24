全球金融: PIMCO投资长葛罗斯称,已减少对衍生品的投资规模

路透纽约1月23日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)创始人兼联席投资长葛罗斯周三表示,该公司正在限制使用金融衍生品,另外在即将到来的通胀面前全球股市具有吸引力.

"我们基本上越来越成为一家投资现金类资产为主的基金经理公司,与衍生品投资概念正相反,"葛罗斯周三在加州尔湾举行的ETF虚拟峰会上表示.

截至去年9月30日,太平洋投资管理公司管理着1.92兆(万亿)美元资产.金融衍生品长期以来一直是PIMCO总回报债券基金交易策略的重点.PIMCO总回报债券基金是全球最大债券基金,管理超过2,850亿美元资产.

葛罗斯称,随着时间推移,像信用违约互换(CDS)等衍生品的优势已不再.

他还称,国际股市提供了保护,以对抗即将到来的通胀.

葛罗斯在给投资者的最近一封信中表示,全球部分央行的印钞举措最终将导致通胀加剧.

"我们要说的是,这些政策无效,越来越无效.这并不意味着经济衰退,但确实意味着长时间内经济增长放缓,"葛罗斯周三表示.

他补充称,美联储每月买入价值850亿美元的抵押支持证券(MBS)和公债引发通胀,将对长期债券造成极大的负面影响.(完)