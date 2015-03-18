分析：监管机构决心调查基金公司不当销售 但恐面临举证难问题

图中为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦3月17日 - 监管机构正在主导一场打击金融服务行业不当销售金融产品的行动，但他们很可能发现，有一类高收费投资基金“严格复制指数”，却很难证明其有不当销售嫌疑。

英国银行业者已经不得不拨出数以十亿计的英镑，用于赔偿那些购买不当销售保险或利率产品的消费者。现在，欧洲的监管机构又把注意力转向投资基金。

这些被放到聚光灯下的基金往往收费较高，因为标榜自己在选股方面更加积极，但实际上其选股完全复制业绩基准指数。

“如果经理人完全清楚自己的基金是在复制指数，而后却把它作为主动型基金销售出去，这就是不当销售，”布鲁塞尔的游说团体Better Finance旗下政策问题负责人Juan Manuel Viver说。

监管机构要求，以“主动型份额(active share)”作为标准衡量，如果基金中主动管理型投资成份较小，就绝对不能以这类基金的名义销售给投资者。但律师和基金行业专家相信，以主动型份额数据来证明不当销售，恐怕比较困难。

不少资产管理公司已经感受到监管方面的压力，其中DNB Asset Management (DNB.OL)本月被挪威金融监管当局处罚，因该公司销售的一只基金名为主动管理型，但实际上表现却非常接近其业绩基准指标。

瑞典投资者也投诉共同基金公司Swedbank Robur，称该公司的两只基金以主动管理型的名义销售，但表现基本上追随业绩基准指标。欧洲市场监管当局正在调查此事，英国可能也将跟进。

但伦敦一位律师称，要想证明基金经理人有意装傻难度极大，也就是说问题很多集中在基金的发行机构上。

“市场上出面销售基金的发行机构有没有向客户解释产品的风险收益？”这位擅长英国投资管理行业诉讼的律师说道。“会有人想方设法(证明这是疏忽)，我只是不相信他们会有多成功罢了。”

监管机构面对的一个问题在于，一只基金主动型份额较低的原因可能多种多样。相反，如果经理人押错了注，主动型份额较高的基金也可能表现差劲。

因此，仅靠主动型份额来衡量基金表现，是很成问题的。还需要考虑其它指标，比如追踪误差--该指标反映的是基金与其业绩基准之间的回报差距。

“主动型份额比较关键，但只是多个统计数据中值得考虑的一个，”Hermes投资经理Lewis Grant表示。“这不是万能的指标。”

**主动型份额**

意欲跑赢某个指数或基准的主动型基金，对每个客户资产收取2%的年度管理费。追踪基金或被动型基金收费则低至0.1%。

怡安咨询(Aon Consultants)估计，英国养老金计划每年潜在回报损失17亿英镑(25.1亿美元)，因主动型基金经理的表现没有比追踪指标好多少。

投资者和监管机构愈发关注这一问题，一些基金公司已经公布数据，展示他们的基金在主动型份额方面的对比情况，其中包括Woodford Investment Management、Baillie Gifford、 Neptune Investment Management和Threadneedle Investments。

但路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的主动型份额和回报对比数据显示，一支基金主动型份额占比较高，并不保证业绩会更好。

Baille Gifford旗下规模11亿英镑的Monks投资信托在2004年底时主动型份额占96%，但三年和五年的回报率都落后于基准回报率。旗下另一档基金Pacific Fund的主动型份额为79%，回报却高于基准。

截至2015年1月底，Threadneedle旗下中国机遇基金(China Opportunities Fund)主动型份额为44%，但三年和五年的表现却好过基准水平。Threadneedle的Global Equity Income基金主动型份额为92%，但三年期表现却落后。

“市场非常非常明显地正在排斥密柜式追踪基金(closet trackers)，”Jupiter Fund Management高管Maarten Slendebroek称。“如果看一下资金流进和流出的情况，就是密柜式追踪基金的资金严重流失。”所谓密柜式追踪基金是指原本应为主动型基金，但实际上采取指数化投资，犹如未出柜的指数追踪基金。

根据理柏数据对2,900家股票式基金的分析表明，在英国可销售的股票基金中，截至2015年2月末的三年期间表现突出的基金规模同期净增420亿美元，而表现差的基金缩减1,350亿美元。

去年公布的研究表明，美国共同基金资产中有三分之一是在密柜式追踪基金，因此未来可能还有更多资金将出走。

资金出逃迹象日增，加上监管审查更加严格，应会让基金经理人警醒。

“在推出更符合投资人避险需求的储蓄产品方面，我觉得基金业太懒散了，”Sungard资产管理研究部主管Laurence Wormald表示。

“从策略角度考虑产品的推出和营销方式，以及产品风险管理方式，现在变得愈来愈重要。”(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 许娜/蔡美珍)

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