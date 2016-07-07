葛罗斯：10万亿美元公债收益率近零或为负恐拖累全球GDP

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月6日 - 目前为骏利资产管理集团(JNS.N)效力的知名债券投资人葛罗斯(Bill Gross)周三称，由于10万亿(兆)美元的全球公债收益率接近零甚至为负值，货币周转率对国内生产总值(GDP)增长的贡献将消失，甚至可能拖累GDP下滑。
“我们基于信贷的金融系统正放慢速度，这一点从风险资产中可见一斑，尽管大多数参与者(包括央行)对于游戏将如何进行所知不多，”葛罗斯在其最新的投资展望(Investment Outlook)报告中称。
葛罗斯目前负责管理骏利全球无限制债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)，他是最先倡导升息至接近历史正常水平的人之一。他把全球金融系统比喻为一个扭曲的大富翁游戏，抨击美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员过于依赖泰勒规则和菲利普斯曲线等历史模型，称这些官员“崇拜虚假的偶像”。
葛罗斯抱怨财政刺激政策缺席，因为政府关注节支，而这抑制经济增长。
葛罗斯称投资者现在应当担心的是收回本金，而不是收益。
他表示，总的来说，投资者不应不现实的指望近期政府能赤字支出。
“大富翁游戏式的经济要求信贷增长，如果信贷保持低迷，以后输家就会越来越多，”葛罗斯称。(完)
(编译 许娜/王丽鑫；审校 杜明霞)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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