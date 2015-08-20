焦点：部分基金经理矢志不渝 仍押注油价将反弹

路透纽约8月19日 - 认为油价仅是短暂下跌的共同基金经理已遭到痛击，但一些人仍没有放弃这一看法，押注油市将反弹，而他们将笑到最后。

FPA Capital Fund、Towle Deep Value Fund和Mount Lucas US Focus Equity等几家基金还在投资石油勘探和生产企业的股票，而据晨星数据，今年它们的业绩表现已跌至5%的低点。

原油价格在第二季短暂反弹后再度下跌，买入石油股票的原因何在？这是因为他们押注未来12个月美国石油生产将大幅降低，为油价向每桶65-70美元反弹奠定基础，而这样的油价将使美国多数页岩油生产商在较长期内维持获利。

美国原油期货CLc1周三触及41美元下方的六年半低点，因市场担心供应过剩，库存增加，以及忧虑中国经济放缓将损及全球需求。

FPA Capital Fund联席投资组合经理Dennis Bryan称，“我们在为下一个周期作准备，”据路透旗下理柏(Lipper)数据，该基金约有五分之一的投资组合为石油相关股票。

美国基金公司应对低油价题材的情况图表：link.reuters.com/nup45w

Bryan指出调查估计美国油企今年已削减了35%的资本支出，因此预计供应过剩情况年底前将获得缓解。

他的看法比其他人来得乐观。目前有愈来愈多主管和分析师预测油价会“更长时间停留在更低价位”，预期美国石油产量减少幅度相对较少，且会有来自伊朗的新供应入市。国际能源署(IEA)预期至少到2016年第三季全球石油供应都会超过需求。悲观气氛加剧打压能源股，标准普尔500指数能源板块今年跌近13%，大盘则升3.3%。

据理柏的数据，Bryan操盘的基金过去12个月下跌8.4%，投资人资金撤出达2.37亿美元。总的来说，对能源板块配置最重的10档多元化美国股票基金过去12个月资金流出近9亿美元，规模萎缩到32亿美元。

**押注反弹**

相比来看，过去一年放弃投资能源类的基金表现较佳。例如管理资产规模1,750万美元的Tanaka Growth基金，根据理柏，该基金过去12个月将能源类持仓比例从17.2%降至仅剩1.2%。今年其回报率达14.7%，在晨星(Morningstar)追踪的中型基金绩效排名在前1%。

不过部分石油分析师认为，原油价格即将触底。渣打银行大宗商品主管Paul Horsnell周一在一份客户报告中指出，他预期“油价明年将大幅回升”。与此同时，Raymond James分析师则预计，2016年油价仍将低于每桶60美元，但2017年将强势反弹。

规模5,390万美元的Mount Lucas US Focused Equity基金资产组合共同经理人Timothy Rudderow称已提高石油类股票持仓，因其基金模型暗示未来12个月石油类股票将见反弹。根据理柏数据，该基金目前配置于能源类的资产比重为30.2%，一年前仅7.3%。

Rudderow选择的企业包括Diamond Offshore Drilling Inc(DO.N)，该公司最新季度获利轻松超越分析师预期，此外还有Transocean Partners LLCRIGP.N，该公司业绩也超过分析师预期。

但两家公司今年迄今股价下跌了近25%或更多，这也是Rudderow的基金下跌2.2%的原因之一。

Rudderow表示，“当油价开始下跌时，人们抛售还没有到底的所有资产。短期内我们将承受一些痛苦，长期看将跑赢市场。”

Hodges小盘股基金规模达21亿美元，其联席经理Craig Hodges成功实现盈利，即便该基金有7%投入到能源行业，是晨星追踪的小盘股基金平均水平的两倍。

Hodges的秘诀在于：选股并做一些对冲。

当油价在去年下半年开始下跌的时候，Hodges调整了投资部位，将持有的10家能源公司股票缩减为五家，认为这五家公司的资产负债情况最为稳健，并做好准备抵御油价下跌的冲击。

与此同时，Hodges开始增持能够从油价下跌中受益的公司，如美国航空(AAL.O)。

该基金今年迄今上涨3.3%，在同类基金中位列第三。(完)

(翻译 于春红/张若琪/张荻； 审校 白云/杜明霞/王丽鑫)

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