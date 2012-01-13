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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 13:48 BJT

中国12月外汇占款降幅骤增

中国去年12月外汇占款为25.359万亿元人民币，为连续第三个月下降，降幅骤增至逾千亿元人民币，同时2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元，较9月末下降206亿美元，显示资本流出的迹象较为明显，同时结汇意愿下降可能亦是重要原因。路透

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