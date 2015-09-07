全球300大退休基金资产总额增至15兆美元以上新高--研究

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月7日 - 周一公布的一项研究显示，受到北美及欧洲退休储蓄推动，全球前300大退休基金的资产总和，在2014年增加逾3%，达到15万亿(兆)美元以上的新高水准。
发达国家人口老化现象，刺激养老储蓄增加，此外，各国政府也推出措施鼓励民众加强储蓄，以避免老年贫苦。
根据专业杂志Pensions & Investments (P&I)及顾问公司韬睿惠悦(Towers Watson)所作的研究，北美退休基金资产的五年总复合成长率约8%，名列第一。
研究指出，同期欧洲基金的成长率高于7%，亚太基金成长率约4%。研究的资料来源包括美国前1,000大退休基金、业者年度财报、官网、以及与多家退休基金组织的直接沟通。
“虽然负债也大幅增加，但这仍是储蓄财富的一项重大攀升，”韬睿惠悦投资部门全球负责人Chris Ford指出。
但研究也显示出，“最后薪资制(final salary)”的确定给付(defined benefit)基金比重下滑，这类基金占总资产的比例由五年前的75%降至67%。
研究指出，确定提拨制(defined contribution)退休基金资产的成长幅度最多，几乎成长5%，确定给付基金资产成长近4%。
研究指出，这些基金占了全球退休基金资产约43%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。