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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 22:29 BJT

标题新闻：PIMCO基本情景预期为未来三到五年美国GDP年增幅为或略高于1.5-2%，通胀在2%上下浮动

PIMCO:太平洋投资管理公司

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