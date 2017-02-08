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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 07:45 BJT

美国债市：PIMCO投资总监称，对美债的需求将持续存在

路透纽约2月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周三表示，鉴于全球地缘政治风险，对美国公债的需求将持续存在。

“目前仍有强力的全球因素在打压优质债券收益率(殖利率)，”伊凡申称，“这些因素不会在一夜之间消失。”PIMCO管理的资产规模达1.5万亿(兆)美元。

伊凡申过去几个月称，PIMCO一直在增持包括美国公债在内的优质债券，同时削减投资组合中其他领域的曝险。

美国10年期公债收益率周三跌至2.35%。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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