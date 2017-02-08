美国债市：PIMCO投资总监称，对美债的需求将持续存在

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透纽约2月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周三表示，鉴于全球地缘政治风险，对美国公债的需求将持续存在。
“目前仍有强力的全球因素在打压优质债券收益率(殖利率)，”伊凡申称，“这些因素不会在一夜之间消失。”PIMCO管理的资产规模达1.5万亿(兆)美元。
伊凡申过去几个月称，PIMCO一直在增持包括美国公债在内的优质债券，同时削减投资组合中其他领域的曝险。
美国10年期公债收益率周三跌至2.35%。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p