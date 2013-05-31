路透调查：英国基金经理押注日本复苏计划，投资日股比重为一年多来最高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦5月30日 - 英国投资者5月将他们的筹码押注在日本促进经济增长的复苏计划上，将其对日股的投资比重提高至逾一年来最高水平。
本次路透月度调查访问了14位在英国投资经理。调查显示，日本股票在其全球股票投资组合中的平均配比升至9.2%，为2012年4月来最高水平。4月该比例为8.4%。
但投资者警告称，日本试图振兴经济的大规模刺激政策能否成功，现在断言还为时过早。
“美国经济正在减速，中国也不再快速增长，欧洲境况糟糕，英国则处于挣扎之中，而日本尚未从安倍经济学的初级阶段中感觉到变化，”Psigma IM的首席投资官Thomas Becket表示。
部分受访者表示，日本试图打压日圆的举动将损害其他亚洲市场，可能引发其他国家竞相压低本币汇率。Investment Quorum执行长Lee Robertson称，“要提防货币战争。”
英国资产经理的全球平衡投资组合中，5月的股票平均配比为54.9%，为14个月来最高，因投资者追逐股市更高的回报。相比之下，债市回报率因央行注资行动而被压低。
现金持仓比重保持在5.8%，较1月的5%提高，因基金经理担忧国际市场的稳定性。房地产投资比重为2.1%，与前月持平。包括对冲基金和大宗商品的替代投资比重从12.1%下降到11.6%。
本调查于5月16日至21日之间进行。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。