路透调查：英国基金经理押注日本复苏计划，投资日股比重为一年多来最高

路透伦敦5月30日 - 英国投资者5月将他们的筹码押注在日本促进经济增长的复苏计划上，将其对日股的投资比重提高至逾一年来最高水平。

本次路透月度调查访问了14位在英国投资经理。调查显示，日本股票在其全球股票投资组合中的平均配比升至9.2%，为2012年4月来最高水平。4月该比例为8.4%。

但投资者警告称，日本试图振兴经济的大规模刺激政策能否成功，现在断言还为时过早。

“美国经济正在减速，中国也不再快速增长，欧洲境况糟糕，英国则处于挣扎之中，而日本尚未从安倍经济学的初级阶段中感觉到变化，”Psigma IM的首席投资官Thomas Becket表示。

部分受访者表示，日本试图打压日圆的举动将损害其他亚洲市场，可能引发其他国家竞相压低本币汇率。Investment Quorum执行长Lee Robertson称，“要提防货币战争。”

英国资产经理的全球平衡投资组合中，5月的股票平均配比为54.9%，为14个月来最高，因投资者追逐股市更高的回报。相比之下，债市回报率因央行注资行动而被压低。

现金持仓比重保持在5.8%，较1月的5%提高，因基金经理担忧国际市场的稳定性。房地产投资比重为2.1%，与前月持平。包括对冲基金和大宗商品的替代投资比重从12.1%下降到11.6%。