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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:28 BJT

路透调查：英国投资者6月减持股票套现，因美联储政策风险上升

路透伦敦6月28日 - 周五公布的路透调查显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克提出削减经济刺激政策的可能性之后，英国投资者6月削减股票仓位套现的速度达到一年多来最快。

根据对14家位于英国的投资管理机构的月度调查，其6月全球平衡投资组合中股票平均配比由5月54.9%降至53.6%，因基金抛出对经济波动走势脆弱的资产。

现金持仓由5.8%飙升至9%，为逾一年来最高。

债券配比由25.7%降至24.4%，为一年多来最低，因市场担忧美联储的大规模购债计划可能结束，随着经济出现复苏迹象，利率将会走升。

调查显示不动产资产配比为2.1%，另类资产配比为11%，后者包括对冲基金和大宗商品。本次调查是在6月17日至26日期间进行。

今年年中时的股票资产配比仍稍高于去年末时的52.3%，债券配比较六个月前的28.2%大幅降低。去年12月时的现金持有水位仅为5.4%。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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