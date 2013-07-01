路透调查：英国投资者6月减持股票套现，因美联储政策风险上升

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透伦敦6月28日 - 周五公布的路透调查显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克提出削减经济刺激政策的可能性之后，英国投资者6月削减股票仓位套现的速度达到一年多来最快。
根据对14家位于英国的投资管理机构的月度调查，其6月全球平衡投资组合中股票平均配比由5月54.9%降至53.6%，因基金抛出对经济波动走势脆弱的资产。
现金持仓由5.8%飙升至9%，为逾一年来最高。
债券配比由25.7%降至24.4%，为一年多来最低，因市场担忧美联储的大规模购债计划可能结束，随着经济出现复苏迹象，利率将会走升。
调查显示不动产资产配比为2.1%，另类资产配比为11%，后者包括对冲基金和大宗商品。本次调查是在6月17日至26日期间进行。
今年年中时的股票资产配比仍稍高于去年末时的52.3%，债券配比较六个月前的28.2%大幅降低。去年12月时的现金持有水位仅为5.4%。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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