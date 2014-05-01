路透调查：英国投资者4月加码股票，但减码现金和债券等较安全资产

路透伦敦4月30日 - 英国顶级投资者4月增持股票，对发达市场股票的喜爱胜过新兴市场，同时减持现金和债券等较安全资产。

根据访问了英国11家投资经理的月度路透调查，4月股票配比自3月的52.9%升至55.6%，为至少是2012年6月以来最高。此份调查在4月16日至4月28日期间进行，于周三公布。

投资者提高英国股票配比逾5个百分点至29.6%，亦为至少是2012年6月以来最高；同时下调现金配比至5.9%的11个月低位，表明对英国经济复苏抱有信心。

与此同时，传统的安全资产--债券的配比降至22.5%，为至少是2012年6月以来最低。

虽然冒险意愿重燃推动资金流向股市，及私人股权或对冲基金投资等其它可替代资产，但这并不完全是单边波动。可替代资产配比升至19个月高位12.4%。

由于担心西方国家与俄罗斯在乌克兰问题上的对峙，新兴欧洲市场股票的配比降至一年低位0.5%。