路透调查：英国投资者4月加码股票，但减码现金和债券等较安全资产

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透伦敦4月30日 - 英国顶级投资者4月增持股票，对发达市场股票的喜爱胜过新兴市场，同时减持现金和债券等较安全资产。
根据访问了英国11家投资经理的月度路透调查，4月股票配比自3月的52.9%升至55.6%，为至少是2012年6月以来最高。此份调查在4月16日至4月28日期间进行，于周三公布。
投资者提高英国股票配比逾5个百分点至29.6%，亦为至少是2012年6月以来最高；同时下调现金配比至5.9%的11个月低位，表明对英国经济复苏抱有信心。
与此同时，传统的安全资产--债券的配比降至22.5%，为至少是2012年6月以来最低。
虽然冒险意愿重燃推动资金流向股市，及私人股权或对冲基金投资等其它可替代资产，但这并不完全是单边波动。可替代资产配比升至19个月高位12.4%。
由于担心西方国家与俄罗斯在乌克兰问题上的对峙，新兴欧洲市场股票的配比降至一年低位0.5%。
投资者还将资金撤离其它发展中市场，新兴亚洲市场股票的配比降至8.4%，为至少是2012年6月以来最低；拉美股票配比亦降至1%。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。