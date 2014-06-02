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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 09:28 BJT

路透调查：英国投资者5月加码新兴市场股票，但减码北美和英国股票

路透伦敦5月30日 - 周五公布的路透调查显示，英国顶级投资者5月减持北美和英国股票，而增持收益率较高的新兴市场股票。

根据这份访问了英国12位投资经理的月度调查报告，5月整体股票配比自4月的55.6%降至53.8%，因投资者认为股票估值过高。

投资者将英国股票配比从4月的29.6%下调至27.3%，同时将北美股票配比自30.8%下调至29.9%。

但新兴市场股票的境遇则截然相反。

投资者将新兴亚洲市场股票的配比从8.4%上调至10.1%；同时将拉美股票配比上调至1.7%，虽然还很低，但已是至少2012年6月以来最高。新兴欧洲市场股票配比亦从0.5%升至1.4%。

此份路透调查于5月12日至28日期间进行，结果显示债券配比自22.5%升至23.9%，现金配比也从5.9%升至6.5%。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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