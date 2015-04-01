路透调查：英国投资者增持股票，趁各国央行放松政策之机加码

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透伦敦3月31日 - 路透调查显示，各国央行采取货币激励政策提振股市升至数年高位，英国投资者为抓住这个机会增持股票，股票曝险升至六个月高位。
对12家位于英国的投资经理的月度调查显示，全球平衡投资组合中股市配比上升0.5个百分点，至54.3%，为2014年9月以来最高。
增持股票大部分以减少现金持仓实现。通常投资者预期资本市场变得不稳定时，会持有现金避险。现金配比从2月的8.4%降至7.5%。
欧洲央行正寻求通过类似美国2008-09年金融危机后的量化宽松(QE)购债计划，提振欧元区迟滞的经济。
“欧洲央行决定采取QE，造成非常大的影响，”Standard Life Investments称。
“欧洲股票是我们加码的资产类别之一，反映出我们预期QE将推低欧元，这会支持欧洲出口商，帮助保持企业获利。”
不过Standard Life警告称，这些举措导致金融系统出现扭曲，尤其推动债券收益率(殖利率)下跌，有些甚至降至负值。
“这导致一系列问题：抑制政府推进结构性改革，给出售担保类产品的欧洲保险商带来严重压力，更是扭曲了欧洲企业和家庭正常的储蓄和投资决定，”该公司表示。
英国投资者平均股票配比也小幅上升，从23.7%上升至24.2%，对房地产曝险从3.9%上升至4.1%。
投资者称，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)如果真的没有在恰当时机开始升息，可能引起市场反转。
“最大的风险可能是美联储行动的确慢了半拍，发现可能需要比市场预期更快升息，”Investment Quorum Peter Lowman首席投资官称。
财富管理公司HFM Columbus投资主管Rob Pemberton称，若近期美国经济增长复苏中断，也会对全球市场产生显着冲击。
“由于股票估值偏高，债券收益率触及历史低位，美国即将开始收紧政策，我们可能看到美国股债价格齐跌，这是多年未出现的现象，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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