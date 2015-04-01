路透调查：英国投资者增持股票，趁各国央行放松政策之机加码

路透伦敦3月31日 - 路透调查显示，各国央行采取货币激励政策提振股市升至数年高位，英国投资者为抓住这个机会增持股票，股票曝险升至六个月高位。

对12家位于英国的投资经理的月度调查显示，全球平衡投资组合中股市配比上升0.5个百分点，至54.3%，为2014年9月以来最高。

增持股票大部分以减少现金持仓实现。通常投资者预期资本市场变得不稳定时，会持有现金避险。现金配比从2月的8.4%降至7.5%。

欧洲央行正寻求通过类似美国2008-09年金融危机后的量化宽松(QE)购债计划，提振欧元区迟滞的经济。

“欧洲央行决定采取QE，造成非常大的影响，”Standard Life Investments称。

“欧洲股票是我们加码的资产类别之一，反映出我们预期QE将推低欧元，这会支持欧洲出口商，帮助保持企业获利。”

不过Standard Life警告称，这些举措导致金融系统出现扭曲，尤其推动债券收益率(殖利率)下跌，有些甚至降至负值。

“这导致一系列问题：抑制政府推进结构性改革，给出售担保类产品的欧洲保险商带来严重压力，更是扭曲了欧洲企业和家庭正常的储蓄和投资决定，”该公司表示。

英国投资者平均股票配比也小幅上升，从23.7%上升至24.2%，对房地产曝险从3.9%上升至4.1%。

投资者称，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)如果真的没有在恰当时机开始升息，可能引起市场反转。

“最大的风险可能是美联储行动的确慢了半拍，发现可能需要比市场预期更快升息，”Investment Quorum Peter Lowman首席投资官称。

财富管理公司HFM Columbus投资主管Rob Pemberton称，若近期美国经济增长复苏中断，也会对全球市场产生显着冲击。