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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:41 BJT

路透调查：英国投资者削减债券配比，增持现金以因应不确定性

路透伦敦2月27日 - 路透调查显示，英国投资经理削减债券配比，并增加现金配比，因他们警惕未来一年各个资产类别的市场波动。

投资者认为这归因于债券收益率(殖利率)可能将开始上涨的预期。

周五出炉的路透对12家英国基金经理和机构首席投资官的访查显示，2月全球投资组合中债券的平均配比下降1个百分点至23.7%。

相比而言，现金的平均配比从上月的6.6%升至8.4%。

股票的平均配比亦从53%升至53.9%。很多国家和地区的指标股指都在多年高位附近交投。企业获利好于预期，以及股票收益率高于债券带来的吸引力均帮助刺激股市上扬。

不过，投资者仍对股市的稳定性持保留态度。

“我们对大多数股市的看法偏空，认为估值高昂，”Old Mutual Global Investors表示。

投资者警告称，主要经济体货币政策前景分化，以及为了刺激低迷经济增长采取的非常规举措，增添了不确定性。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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