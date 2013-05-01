路透调查：4月欧洲基金经理提高现金配比，进一步调降股票比重

路透伦敦4月30日 - 欧洲基金经理4月将现金配比提升至去年9月以来最高，并调降股票配比，因全球经济疲弱迹象可能引发2012年那种年中风险资产下跌的走势。

路透对不包括英国在内欧洲大陆20位资产经理的月度调查显示，4月投资者在全球平衡投资组合中平均46.7%的配比为股票，此为连续第三个月下降，低于3月的46.9%。

这一比重仍高于去年一年半均值45%，但低于去年11月创下的22个月高位48.2%。

调查显示，投资者将债券持仓比重从3月的40.6%降至39.4%。现金持有比重为7.3%，高于3月的6.0%。

诸多迹象显示，北美、欧洲和亚洲的主要经济体已失去动能，显示全球经济增长放缓，这成为温和解除风险部位的动力来源。

2012年发生类似的经济走软时，全球股市 回吐第一季部分升幅，年中前一度下跌10%。

“我们预计全球经济不会衰退，但有可能出现一段时间的低增长。我们认为股市至少将修正10%，”BNP Paribas Investment Partners投资专家Joost van Leenders称。

不过，也没有出现恐慌迹象。14位受访者认为，4月经济成长放缓和股市下跌仅是暂时现象。2012年MSCI明晟全球指数全年仍收涨逾13%。

“全球经济在加速增长后，我们目前可能处于整固阶段，”ING Investment Management投资组合专家Steven Steyaert称。

“中期而言，我们预期顺风仍将大过逆风。总体来说，今年上半年全球经济应温和增长，预计下半年将加速成长。”

即便黄金 和大宗商品市场在4月下跌后，另类资产的配置比重仍大致持稳于5.7%，3月为5.6%。

在股票中，投资者将日本股票配置比重提高至2009年7月以来最高的8.0%，3月则为6.8%。