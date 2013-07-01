路透调查：欧洲基金的现金配置比重升至九个月高位

路透伦敦6月28日 - 路透调查显示，欧洲基金经理所持现金部位升至去年9月以来最高，并削减股票部位，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或撤出宽松政策的臆测引发市场走势震荡，促使基金经理减少风险持仓。

路透对于除英国外欧洲19位基金经理的月度调查显示，6月股票占投资者全球投资组合比例为46.8%，低于前月所及2月以来高位47.5%。

现金部位则升至7.6%，为9月以来最高，5月为6.9%。债券持仓从39.2%升至39.3%。

该调查是在6月17日至26日之间进行的，这期间关于美联储可能缩减月度购债规模的忧虑将全球股市拉至今年低位。

指标10年期美债收益率(殖利率)周一触及22个月高位的2.6670%，自美联储主席贝南克5月22日暗示该动向以来，该收益率升60个基点。

新兴市场债券持仓比例全线走低。新兴亚洲债券配比降至2.5%，为11月以来最低。欧元区债券持仓则升至56.7%，为去年3月以来最高。

“各央行可能...过早收紧货币政策，而这会损及全球经济，”Bank J. Safra Sarasin的投资组合策略师Peter Bezak称。

“美国升息会抽乾新兴市场的流动性，打击其货币并迫使新兴国家也升息，而这会打压经济成长。”

受访者将欧元区股票配置比重升至29.1%，为去年3月以来最高，日本、欧洲新兴市场和亚洲与拉美的股票配比则降低。