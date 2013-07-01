路透调查：欧洲基金的现金配置比重升至九个月高位

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透伦敦6月28日 - 路透调查显示，欧洲基金经理所持现金部位升至去年9月以来最高，并削减股票部位，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或撤出宽松政策的臆测引发市场走势震荡，促使基金经理减少风险持仓。
路透对于除英国外欧洲19位基金经理的月度调查显示，6月股票占投资者全球投资组合比例为46.8%，低于前月所及2月以来高位47.5%。
现金部位则升至7.6%，为9月以来最高，5月为6.9%。债券持仓从39.2%升至39.3%。
该调查是在6月17日至26日之间进行的，这期间关于美联储可能缩减月度购债规模的忧虑将全球股市拉至今年低位。
指标10年期美债收益率(殖利率)周一触及22个月高位的2.6670%，自美联储主席贝南克5月22日暗示该动向以来，该收益率升60个基点。
新兴市场债券持仓比例全线走低。新兴亚洲债券配比降至2.5%，为11月以来最低。欧元区债券持仓则升至56.7%，为去年3月以来最高。
“各央行可能...过早收紧货币政策，而这会损及全球经济，”Bank J. Safra Sarasin的投资组合策略师Peter Bezak称。
“美国升息会抽乾新兴市场的流动性，打击其货币并迫使新兴国家也升息，而这会打压经济成长。”
受访者将欧元区股票配置比重升至29.1%，为去年3月以来最高，日本、欧洲新兴市场和亚洲与拉美的股票配比则降低。
投资者对IT服务业加码最多，同时减码公共事业和原材料板块。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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