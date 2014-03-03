路透调查：欧洲基金经理2月将新兴欧洲股票配置比重削减至逾一年低位

路透伦敦2月28日 - 周五公布的路透调查显示，欧洲基金经理2月将新兴欧洲股票配置比重削减至逾一年低位，受乌克兰政局动荡影响。

路透对欧洲大陆19个基金经理的月度调查显示，投资者还增加现金配置比重，至2012年8月来最高，同时削减整体股票配置。

调查于2月19-26日进行，当时正值乌克兰为期数月的政治抗议高峰，抗议活动最终导致乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)下台。

乌克兰发生军事冲突的前景令投资者倍感惊吓，乌克兰货币格里夫纳 和俄罗斯卢布 本周触及纪录低位。

由于新兴欧洲受乌克兰政治和金融情势的影响很高，因此投资者将新兴欧洲股票配置比重下调至1.9%，为2012年9月来最低水准。

对该地区的债券配比提高至1.4%，为三个月来首次增加。

乌克兰情势进展进一步削弱外界对新兴市场风险资产的胃纳，而后者本已因美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债可能抑制资金流入新兴市场的担忧而承压。

调查还显示，欧洲基金经理将北美股票配比上调至35.6%，为11月来首次上调。

美国股市 本周触及纪录高位。但一些基金经理担心美国经济放缓的影响。

“我们全球平衡的投资组合策略面临的最大风险是，美国经济动能减弱，不仅仅限于最近与天气相关的放缓。”Carmignac Gestion投资委员会委员Jean Médecin表示。

欧洲投资者对亚洲的看法愈发乐观。他们2月将亚洲股票配比提高至5.9%，为13个月来首次。

但欧洲基金经理将全球整体股票配比下调至47.6%，为2013年9月来最低。

固定收益配比升至37%。其中半数为政府公债，与1月情况相同。

欧元区债券配比升至四个月高位。拉美债券配比略微上升，停止为期八个月的下降走势。(完)