调查：欧洲基金经理谨慎看待美国股票 青睐新兴市场资产

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。
参与路透调查的14家欧洲资产管理公司更加青睐新兴市场资产，称发展中国家经济增长复苏。
调查是在4月18日至25日间进行，为法国总统大选第一轮投票前夕。中间派候选人马克龙赢得法国大选第一轮投票，推动法国股市.CAC40升至纪录高位，并带动全球股市上扬。
马克龙料在5月7日举行的总统大选第二轮投票中取胜，这令投资者感到宽慰。投资者曾担心极右翼候选人勒庞胜选可能导致法国退出欧元区。
同时，企业获利强劲和美国可能减税提振全球股市升至纪录新高，纳斯达克指数首次突破6,000点大关。
欧洲基金经理总体股票配比小升至44%，创1月来最高。这主要归功于英国股票配比升至7%，脱离近期所及的七年低点4.7%。欧洲基金经理还将新兴市场股票配比从3月的12.7%增至至少14.1%。
日本股票配比升至三个月高位8.5%。
但美国股票配比持平于39.6%，为12月以来最低。欧洲股票配比下降4个百分点至30.8%。
美国经济数据表现好坏不一，导致分析师对该国今年或明年能否实现3%的经济增长怀有疑虑，即便美国总统特朗普实施财政刺激和减税。
在回答了一个特殊问题的受访者中，超过三分之二的人预计2017年美国不会完成重大税改。
这可能限制美国股市荣景，尽管企业获利强劲和经济体质健康对股市带来提振。
锋裕投资(Pioneer Investments)多元资产投资全球主管Matteo Germano表示，相比美国资产，他更青睐欧洲和日本资产。
但其他人对欧洲资产则不太热衷，指出政治面存在动荡因素。法国5月7日将举行总统大选第二轮投票，英国6月举行选举，德国与意大利也将分别于9月和2018年初举行大选。
欧元兑美元在法国大选第一轮投票后涨至五个半月高位，但今年稍早一度触及1.03美元左右的低位，导致很多人预期欧元兑美元将触及平价。
但本次调查中只有一位受访者预计欧元兑美元将达到平价。其他人认为欧元兑美元汇率一方面将反映法国政治风险减弱，另一方面将反映美国刺激憧憬降低。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。