综述：全球基金经理人在1月减持美股 增加现金持有比重

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透伦敦1月29日 - 周五公布针对基金经理人的路透调查显示，全球投资人在1月削减美国股票持仓并增持现金，同期美国股市标准普尔500指数.SPX录得2009年以来最差1月表现，全球股市市值蒸发超过8万亿(兆)美元。
美股今年以来跌幅逾7%，在资产管理公司的全球股票投资中比重也下降了1个百分点，至37%。
油价暴跌至12年低点，中国市场波动加剧，且结构性低增长以及全球债务负担沉重令人忧虑，促使投资者在1月急于避险，令股市益发深陷熊市区域。
“显然，全球股市今年以来受恐慌和焦虑情绪推动，”英国财富管理公司Investment Quorum的投资主管Peter Lowman说。
本次针对美国、欧洲、英国和日本46位基金经理人以及投资主管的调查时间跨度为1月15-27日。
在此期间，股市大幅震荡且信用息差急剧走扩，促使投资人将全球投资组合中的现金比重提高至6.5%，为6月以来最高。
整体股票持仓仅略微下降至47.6%，但为9月以来最低。
不少投资者表达了对中国暗淡前景的担忧。该国决策层已令市场感到不安，因外界认为其缺乏沟通，且中国当局旨在抑制市场波动的举措却适得其反。
“中国可能继续时不时地成为投资者的隐忧，”瑞银全球资产管理公司的策略师Boris Willems表示。
“但区别看待中国实体经济形势和经常剧烈波动的国内股市，同时评估其对全球资产价格的潜在影响，仍将是关键。”
Natixis资产配置策略师Raphael Gallardo表示，中国经济硬着陆仍是一大风险，因为这可能迫使人民币大幅贬值，从而带来全球性通缩效应。
其他疑虑集中在各家央行身上，其中美联储正在收紧政策。这料将降低流动性，提振美元。
“这种形势可能导致数次市场波动加剧，尤其是如果投资专注于几个热门领域，就像2015年频繁出现的情况那样，”Willems说。
尽管欧洲央行(ECB)和日本央行仍处于宽松模式，但部分资产管理经理认为，在非常疲弱的通胀面前，它们正在失去效力。
“中期它们可能无法有效抑制市场波动，就像金融危机后那样，”Pioneer Investments首席执行官(CEO)和集团首席投资官Giordano Lombardo表示。“金融市场已经开始消化非常负面的状况。”
不过，在如此规模的卖盘之下，部分经理认为一些受创更重的板块显示出投资价值。
“由于全球股市正式步入‘熊市’，投资者以很便宜的价格购买优质股票的机会已经到来，”Lowman说。
在全球股市资产组合中，投资者将英国股票配置比例上调至12.1%，为2014年12月以来最高；欧元区股票配比上调至18.8%。
他们还将除日本外的亚洲股票投资配比上调至6.2%，这暗示部分新兴市场由于估值很低，已经开始很具吸引力。
“如果中国不中断转型进程，而发达市场继续强韧并避免通缩，我们认为市场的过度反应可能给长期投资者创造有价值的投资机会，”Lombardo。
在全球固定收益资产组合中，投资者将欧元区债券持仓上调至2015年8月以来最高的28.7%，将日本债券持仓上调至15.1%，因为押注ECB和日本央行将进一步宽松政策。
不过投资者将美国债券持仓削减2.4个百分点至35.8%，为2014年6月以来最低。
在全球平衡资产组合中，投资者还上调了另类资产的配置比例，至纪录最高的7.1%。这些资产包括对冲基金、私募股权和基础设施。
债券与股市对比图表：link.reuters.com/saz85w (完)
(编译 郑茵/李爽/李春喜 审校 许娜/徐文焰/高琦)
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