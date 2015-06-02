全球投资：股票高风险高回报，最受投资者追捧--调查

路透伦敦6月1日 - 一项调查周一显示，在今年乃至未来十年，股票将是风险最高的资产类别，但也将带来最高的回报，吸引最多投资者增持。

资产管理公司Franklin Templeton Investments对逾11,500名投资者进行的调查显示，59%的投资者认为股票将是今年最赚钱的投资，其次是房地产(55%)和贵金属(39%)。

近三分之一(32%)投资者称今年计划提高股票曝险，比计划减持的投资者(14%)高一倍多，也多于计划增持债券、另类投资或持有现金的投资者比例。

全球来讲，35%的受访投资者认为股票是2015年及未来十年风险最高的资产类别，欧元(34%)和非金属大宗商品(32%)紧随其次。

英国投资者最看多股票，其中74%预计今年股市上涨。

尽管全球投资者认为股市风险最高，但欧洲投资者称欧元是他们在2015年及未来10年最大的风险。

“业内对哪些因素构成风险的看法不一，重要的是投资者需要清楚了解各种风险对他们的意义，以及如何影响他们的投资组合，”Franklin Templeton Investments欧洲常务董事Jamie Hammond称。

“在目前较为波动且低利率环境下，很多投资者寻找主动管理型投资 方式，帮助在难以预测的市场中降低波动性，同时希望能带来吸引人的经风险调整的回报。”

尽管到处都在议论全球债市正在形成泡沫，但调查显示28%的投资者计划今年增持固定收益资产，16%计划减持。

全球经济状况是投资者最大的担忧(38%)，其次是政府财政政策和欧元区债务危机(都为32%)。