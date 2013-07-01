路透调查：全球投资者在动荡的上半年结束时削减股票持仓

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透伦敦6月28日 - 全球投资者在上半年震荡市场结束时的股票配比降至九个月低点，并增持现金，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划放慢印钞速度引发的忧虑导致风险资产有被抛售之虞。
周五公布的对美国、欧洲和日本等地53位投资者进行的月度资产配置调查结果显示，本月基金资产组合中股票配置所占的比重下降到49.5%，5月为50.9%。
这个比例为去年9月以来最低，也低于三年均值51.3%。
经理人现金配比从5月的4.5%增加到5.6%，是9月以来最高。债券配比升至年内高位38.4%。
调查于6月16-27日间进行，当时MSCI明晟全球指数 触及1月所及低点，回吐年内过半涨幅。
在经历了第一季风险资产上涨后，宽松政策最终会结束的前景全面撼动金融市场。
从廉价资金中获益最多的资产受创最深。5月22日美联储主席贝南克暗示美联储或缩小购债规模之后，新兴股市 下跌8%。
自那时以来，日本股市 跌幅更甚，下跌了15%，但其2013年表现仍居于前列。
“我们认为最大的威胁是突然叫停或者迅速缩小量化宽松政策，”Pioneer Investments全球资产配比研究主管Monica Defend说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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