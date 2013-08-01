《专题新闻快速浏览》--路透7月基金经理资产配置调查****

路透8月1日 - 路透调查显示，全球投资人7月削减亚洲新兴市场股票配置至两年低点，但增加欧元区股票和债券配置。

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> 路透调查：欧洲基金经理人减持新兴亚股和债券，现金配比升高

> 路透调查：美国基金的股票配比降至逾六年来低点，同时减持债券

> 路透调查：7月英国投资者的债券配比降至逾一年低位，因刺激举措结束在即

> 路透调查：日本基金提高股票配置比重，因经济复苏预期擦亮获利前景

> 路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续降至82.3%

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