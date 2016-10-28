调查：日本基金经理10月提高股票配比 债券配置连降两月

路透东京10月28日 - 路透调查显示，日本基金经理10月在投资组合中小幅增加股票配比，并连续两个月削减债券比重，寄望企业获利改善。

10月17日至21日对五家总部在日本的基金管理公司调查显示，受访者希望将他们投资组合中的37.6%配置于股票，高于9月的37.4%。

在股票投资中，日本基金经理将日本股票的配置提高至48.1%，这是4月以来的最高水准。9月为46.4%。

“日本股市可能表现坚挺，因为政府的刺激举措料支撑企业获利。日本央行购买股票(上市交易基金(ETF))也提供支撑，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

“我们预计，财报季过后，在获利回升的期望之下该市场将温和上涨，”他补充称。

受访者将北美股票配比从27.6%下调至25.9%，针对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能的12月升息做准备。

鉴于此前美国公布的乐观经济数据，以及美联储官员讲话暗示升息在即，货币市场期货目前显示升息的可能性约为70%。

基金经理还把欧元区股票配比从9.4%上调至11.0%，因为关于欧洲银行业健康状况的担忧有所缓解。

德意志银行(DBKGn.DE)股价自上月末所及低点反弹了逾30%。

10月基金经理减少整体债券配置，配比从9月份的57.2%降至56.2%。

他们将日本债券配比下调至47.7%，9月达到逾一年高位49.0%。

日本央行上个月大幅调整货币政策框架，改为以将10年期日债收益率控制在零附近为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

自那之后，日本债市波动率大幅下滑，10年期日债收益率守在略低于零的狭幅区间之内。

基金经理10月将北美债券配比上调至28.4%，9月位于一年半低点24.6%。

美联储的加息预期升温，推动美债收益率上升，美国10年期公债收益率本月稍早触及四个半月高位1.814%。(完)