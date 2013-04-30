路透调查：日本基金经理4月调降全球股票及日本债券配比

基金经理并称，东证股价指数 与标准普尔500指数 之比刚刚反弹到0.70-75附近，也就是2011年地震和核事故之前的水平，这暗示日本股市还有进一步领先的空间。

自11月以来，日股指标日经指数也上涨逾50%，因央行和政府推出积极的经济复兴政策，引发大量海外资金流入日本股市。

在债券配置方面，基金经理对日债变得更加谨慎，日债在资产配置中的比重由3月时的37.0降至36.3，为2011年末以来最低。

自日本央行推出大规模公债购买计划以来，日本债市波动性上升。央行的计划基本上将吸纳约70%的新发公债，并加剧了市场流通公债可能逐渐枯竭的担忧。

“考虑到投资者对长债的需求，不禁令人怀疑日本央行能否在两年内实现将持有公债的久期翻倍的计划。”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“如果日本央行强有力地实现目标，债市将变得更多动荡，因市场流通公债将会枯竭，给央行造成进退两难的境地，”他又称。(完)