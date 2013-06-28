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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 11:53 BJT

路透调查：日本基金经理6月调高日债配比，调降整体股票配置

日本基金经理人6月将日本股票投资权重降至34.6%，5月为36.4%。

然而，自日本央行4月4日公布政策决定以来，日经指数已累计上涨9%，今年迄今累计上涨30%。

“尽管日圆疲弱提升了企业获利好于预期的希望，而且一些对日本股市的乐观看法支撑了涨势，但几乎没有人认为日本股票的价值被低估，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“这样看来，股价可能上涨，但上档将受限。”

日本基金经理人6月将日本以外亚洲地区股票投资权重升至9.8%，5月为9.0%；美国和加拿大的权重升至六个月高位33%，5月为32%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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