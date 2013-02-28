路透调查: 日本基金经理小幅下调股票和债券配比,但上调地产配比

基金经理亦将亚洲股票的配置比例提高至10个月高位,从上个月的12.5%上调至12.6%,但减少美国和欧洲股票的配置.

在债券投资方面,基金经理将美国和加拿大债券的配置比例从1月的27.4%提高至29.4%,创14个月高位.同时将欧元区的债券配置比例从18.5%下调至16.8%.

他们已经将主权债和公司债的投资,都从高收益债券转向投资级债券,因有关美国、日本和欧洲大举货币宽松举措会令"垃圾债"市场出现泡沫的担忧升温.

基金经理将高收益债券的配置比例从3.6%下调至1.7%,将政府公债的配置比例从75.6%提高至78.2%.(完)