调查：日本基金经理5月降低股票配比

路透东京5月31日 - 一项路透调查显示，日本基金经理人5月在投资组合中削减股票曝险；5月期间，美国政治风暴打击了机构投资人对较高风险资产的偏好。

这项调查访问五家日本基金管理业者，调查期间为5月17-24日，结果显示受访者5月的股票配置比重为38.1%，低于4月时的39.1%。

在强劲企业获利的支持下，美股标普500指数.SPX在5月中升至纪录高位，之后受美国政坛风暴影响而下滑。

不过，美股在接近5月底时已收复多数失地，全球股市亦呈类似走势。

受访者5月将北美股票配比从4月的28.0%提高至30.5%，还将日本股票配比从43.8%提高至46.3%，但将英国股票配比从5.0%下调至2.5%。

“一旦过度的避险行为结束，股票仍料保持高位，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

“地缘政治风险以及美国和欧洲政治不确定性仍然存在，但本财年企业获利可能强劲，归功于多个经济体表现有力。”

受访者5月将避险债券的配比从4月的55.5%略微上调至55.9%。

他们将北美债券配比从31.9%提高至33.9%。5月稍早美国公债对投资者来说更加实惠，因10年期美债收益率从4月中旬触及的五个月低位2.16%升至2.40%上方。

受访者将欧元区债券配比从20.5%提高至21.5%，并将日本债券配比从37.3%下调至36.0%。(完)