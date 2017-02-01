调查：美国基金1月股票持仓建议配比降至52.2%

路透1月31日 - 美国基金1月建议降低股票持仓配比，等待美国总统特朗普宣布竞选期间承诺的基础设施支出及减税政策。

自特朗普11月当选后，美股已触及纪录高位，因预计他会减税及放松监管。

但美国主要股指周一创下今年以来最大单日跌幅，因移民禁令让投资者意识到特朗普承诺的一些政策对市场并不友好。

道琼工业指数.DJI周一收跌0.6%，为10月以来最大单日百分比跌幅。

1月17-30日对13名基金经理的调查显示，股票持仓建议配比从12月的52.7%降至52.2%。

基金对债券和房地产的持仓配比基本持平，而为了追逐收益，对冲基金和大宗商品等另类投资的配比则小幅上升。

现金持仓建议配比从12月的4.3%削减至3.9%。

基金增持高收益证券，相应减持公债和投资级别债券。

“特朗普胜选带来的‘动物精神’动能，持续被视为股市的一大助力，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle写道。

“虽然信心可以是一股强大助力，但最终必须以结果证明。特朗普一开始就聚焦于平价医疗法案，有可能推迟来自税制改革和基础设施支出的潜在利好效应。”

特朗普就职以来主要力量集中在移民和削弱平价医疗法案，即奥巴马医保(Obamacare)。

市场押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周升息机率仅有4%，这是特朗普就职以来美联储首次会议。在一项路透调查中，受访的104名分析师一致认为不会升息。(完)