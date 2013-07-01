路透调查：美国基金管理公司6月债券投资配比升至逾一年高位

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透6月28日 - 路透调查显示，美国资产管理机构6月债券持仓增至逾一年高位，他们把收益率上涨看作是买入良机，并藉此避开股市动荡。
6月18-27日对美国11家基金管理公司调查显示，债券投资配比平均为36.3%，为逾一年来最高，5月时为34.8%。股市投资配比从前月的59.1%降至57.9%。
之前由于担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减其每月850亿美元的购债规模，债券价格大幅下滑，收益率上涨。
路透上周调查显示，许多预测者都倾向认为9月时可能首次调整政策，将每月购债规模缩减200亿美元。
尽管如此，债券投资依然增加，表明这些买方机构不是最近全球债市抛售的主要参与者，而且他们还把美联储官员最近的温和言论看作买入机会。
最新调查结果也与周四公布的路透债市调查一致。当时的调查预期明显温和，预计三个月后10年期公债收益率将低于当前水准。
RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle表示，债券投资配比增加部分原因在于收益率升至更吸引人的水准。他说，许多人都把利率上升看作是在债券市场逢低吸纳的良机。
Gayle认为，随着债市出现买入良机，投资债市显示“退出股市以降低风险”。他还补充称，美国和欧元区政府公债仍具有吸引力，因为目前央行支持维持收益率在低位。
基金公司将美国和加拿大债券投资比重提高至66%，5月时为63.3%。他们还将欧元区债券投资比重提高至14.4%，为去年7月以来最高。
在固定收益投资组合中，政府公债配比在6月升至50.2%，为逾一年来最高，且较5月的45.5%大幅提高。
同时，基金公司将风险较大的高收益垃圾债投资比重由12.3%降至10.5%，并将投资级债券配比由32.6%降至29.5%。
整体来看，基金公司股市投资下降，但他们在美国和加拿大股市投资比重则提高至64.5%，高于前月的63.3%。
同时他们还将日本股市配比由7.5%调降至6.9%，为五个月来日股投资配比首次下降。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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