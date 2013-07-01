路透调查：美国基金管理公司6月债券投资配比升至逾一年高位

路透6月28日 - 路透调查显示，美国资产管理机构6月债券持仓增至逾一年高位，他们把收益率上涨看作是买入良机，并藉此避开股市动荡。

6月18-27日对美国11家基金管理公司调查显示，债券投资配比平均为36.3%，为逾一年来最高，5月时为34.8%。股市投资配比从前月的59.1%降至57.9%。

之前由于担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减其每月850亿美元的购债规模，债券价格大幅下滑，收益率上涨。

路透上周调查显示，许多预测者都倾向认为9月时可能首次调整政策，将每月购债规模缩减200亿美元。

尽管如此，债券投资依然增加，表明这些买方机构不是最近全球债市抛售的主要参与者，而且他们还把美联储官员最近的温和言论看作买入机会。

最新调查结果也与周四公布的路透债市调查一致。当时的调查预期明显温和，预计三个月后10年期公债收益率将低于当前水准。

RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle表示，债券投资配比增加部分原因在于收益率升至更吸引人的水准。他说，许多人都把利率上升看作是在债券市场逢低吸纳的良机。

Gayle认为，随着债市出现买入良机，投资债市显示“退出股市以降低风险”。他还补充称，美国和欧元区政府公债仍具有吸引力，因为目前央行支持维持收益率在低位。

基金公司将美国和加拿大债券投资比重提高至66%，5月时为63.3%。他们还将欧元区债券投资比重提高至14.4%，为去年7月以来最高。

在固定收益投资组合中，政府公债配比在6月升至50.2%，为逾一年来最高，且较5月的45.5%大幅提高。

同时，基金公司将风险较大的高收益垃圾债投资比重由12.3%降至10.5%，并将投资级债券配比由32.6%降至29.5%。

整体来看，基金公司股市投资下降，但他们在美国和加拿大股市投资比重则提高至64.5%，高于前月的63.3%。