路透调查：美国基金7月建议调高现金配比至六年高位，但调降股票配比

* 推荐提高现金配比至金融危机爆发前以来最高

* 全球股票配比略降至56.1%

* 增加推荐的美国和加拿大股票配比

路透纽约/班加罗尔7月31日 - 路透调查显示，美国基金经理人7月建议将现金配比提高至金融危机爆发以来的最高水平，在俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上陷入僵局之际趋于保守。

全球模型资产组合中的现金推荐配比提升至略低于5%，为美国次贷危机以来最高。

但根据路透调查，整体股票配比小幅下调至56.1%，上月为56.2%。此次调查在7月17-29日进行，访问了12位美国基金经理人。

基金经理人看好美国和加拿大股票，全球股市组合中的相关配比上调了2.1个百分点，至三年高位69.6%。

“俄罗斯和乌克兰之间的冲突，以及中东冲突似乎已促使投资者奔向被视为较为安全的(美国)和加拿大股市，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

虽然今年股市回报可观，但基金经理人平均建议减持股票。2014年初以来，美股标准普尔500指数累计上涨了约7%，但股票持仓却减少了0.3%。

基金经理人推荐的日本和欧元区股票配比下滑，同时建议把除日本外的亚洲股票配比自3.7%下调至2.9%。