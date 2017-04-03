调查：美国基金经理3月增加股票配比 下调债券持仓

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，美国基金经理3月份青睐股票，但鉴于股指接近纪录高位，他们警告称大多数资产价格看起来高昂。
根据路透在3月20日至30日对13名基金经理所做的最新调查，全球股票配比为56.5%，债券配比为33.8%。
与上个月的调查相比，基金经理大幅上调股票配比，削减债券持仓。但这种变化的主要原因是增添了一些新的成员，并且剔除了一些其他的。
不过，考虑到股指所处的位置，平均股票配比仍相对温和。上次股票配比高于60%，而且债券配比约为30%，已经距今月四年时间，当时这种配比是更普遍的。
与传统观点相反，股票和债券价格这几年来一道上涨，这是因为受到央行大规模购债举措的推动，导致大多数资产类别的价格看起来高估。
“我们认为，现在没有太多估值具有吸引力的资产。股票适度高估，(但)我们不会说严重高估，”BMO Global Asset Management资深投资策略师Jon Adams说。
“对我们而言，股市一直是强有力的仓位布局，且过去一年录得出色表现。但我们愈发担心过去一年可能涨得过高、过快。”
这与另一份路透对看法乐观的股票策略师和经纪商的调查结果相符，该调查显示受访者认为股票市场将继续上涨，但也表示发达市场的股价看起来高昂，主要股指今年可能回调10%或以上。
全球股市今年迄今大涨，美国股指频创纪录高位。指标标准普尔500指数的市值上个月首次突破20万亿美元大关。
但债券收益率没有大幅上涨，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，而且今年还料至少升息两次。
美国基金经理还谨慎看待欧洲资产。法国和德国今年都将举行大选，极右翼获得强力支持对建制派来说不是好消息。
“我们担心欧洲。目前我们的主要策略是相对于其他发达股市，加码美股...更具体地说，我们对美国的看法比对欧洲更乐观。”BMO的Adams说。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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