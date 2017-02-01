综述：基金经理增仓美股至一年半高位 同时提防特朗普可能令人失望

路透伦敦1月31日 - 1月全球投资人将美股的持仓占比上调至18个月高点，因押注美国总统特朗普的财政刺激政策将促进经济增长，至于他兑现诺言的程度能否一如市场期待，这种疑虑却在加深。

路透对欧洲大陆、美国、英国和日本的47位基金经理和首席投资官的月度调查显示，投资人将美股的持仓占比上调至41.8%，为2015年6月以来最高。

但周二的调查也暗示，市场可能把“景气复苏”这一题材炒得过热了。本次调查是在1月16-30日期间进行的。

1月美国股市.SPX.IXIC触及纪录高位，因市场预期特朗普承诺推行规模1万亿美元减税和公共支出措施将提高企业获利并刺激经济增长。

“美国股市看起来确实有些贵了，但乐观的经济前景以及营收驱动的业绩增势继续使投资者的兴趣...高涨，”英国财富管理公司Investment Quorum投资长Peter Lowman称。

不过回应关于特朗普财政刺激计划的一个问题的受访者中，有55%认为特朗普的计划将难以达到当前市场预期，而保护主义措施更是对全球贸易造成威胁。

“金融市场已经消化了关于全球经济上行的一些好消息，”标准人寿投资全球策略主管Andrew Milligan称，“一大风险在于，特朗普政府对贸易和移民问题的强硬态度让市场诧异。”

特朗普宣布的移民限制令引发周一股市大跌，全球股市录得一个半月以来最大单日跌幅。

路透调查显示，整体看，全球投资组合的股票持仓占比升至45.8%，为2016年5月以来最高。

同期的债券持仓占比下降到39.9%，为四个月低点。现金持仓占比稳定在5.4%。

在固定收益投资领域，投资者撤出美国公债，转投向欧元区公债，反映出美欧货币政策将进一步分道扬镳的前景。美联储已经暗示今年将继续升息，而欧洲央行仍致力于买债的量化宽松举措。

在固定收益投资组合中，美债持仓占比降至36.3%，为2016年10月以来最低，欧元区公债占比则升至四个月高点27.9%。

对于美联储2017年升息步伐的问题，约60%的回答者认为美联储今年将升息一到两次，只有略超过三分之一的受访者认为升息次数可达到三次。美联储主席叶伦在今年1月曾称要警惕美国经济过热的风险。（完）