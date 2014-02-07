基金经理应对美股下跌新策略：你丢我捡

纽交所内正在工作的交易员，摄于2014年2月3日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约2月6日 - 就在标准普尔500指数以近30%的涨幅为2013年画上句号的五个星期后，基金经理又再次遭逢跌势。

从2013年末到现在，标普500指数.SPX下滑了4%，这其中的原因包括投资者获利了结、关乎新兴市场成长的忧虑还有美国联邦储备委员会(美联储, FED)决定继续缩减每月买债计划的决定。

晨星跟踪的1,781支大型成长股基金中，只有一支在年初到2月5日之间录得正回报。这就是只有1,020万美元规模的Upright Growth Fund(UPUPX.O)，但它的涨幅也只有1.1%。

不过股市普遍下跌，正促使一些先前持续担心股价过高的基金经理做出许久未见的决定：买入股票。

“拜资金流入之赐，我们的资产组合中有大概20%的现金，现在终于有机会投入运作了。”达拉斯Hodges Capital的基金经理Craig Hodges表示。他预计年底前现金将可全部投入股市中。

Hodges并不是唯一一个这样想的投资人。

根据汤森路透旗下理柏，投资人2013年将1,944亿美元移入股票基金，这是逾21年来最高的资金净流入纪录，部份原因在于股市大涨及债券价格下跌。

眼下，标普500指数创下去年6月以来首次较前波收盘高位下跌5%，基金经理们正借机增加投资组合中的股票仓位，买进这波市场动荡中他们认为跌过头的个股。

他们最喜欢的股票类型，是那些因为对新兴市场的风险敞口而遭到超卖的个股，以及那些增加在美国市场份额的企业。

例如，Hodges近期增加了在上市交易基金(ETF)企业Wisdom Tree Investments(WETF.O)中的仓位。从年初截至周三收盘，该公司股价总共大跌了19.5%，很大程度上是由于新兴市场下跌拖累了旗下热门的ETF基金。而Hodges偏好Wisdom Tree的原因，是他认为投资者行为的转变让该公司受益。

“随着资金从债市转移到股市，其中很多都投到了ETF上。WisdomTree将从中吸纳不少资金。”他说。

**指望市场反转**

当然，市场是否能迅速转向、足以表明这些押注有先见之明，还是未知数。标准普尔500指数周四跳涨1.24%，创今年以来单日最大百分比涨幅。然而分析师称，美联储持续削减每月购债规模，加上股价在去年强升后已显得高企，或许使今年的涨势潜力受限。

尽管存在风险，另一些基金经理人正承接在新兴市场动荡市况中受创严重的个股。截至2月5日，新兴市场的动荡令指标MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF今年来累计重跌8.8%。

Thornburg价值基金(Thornburg Value Fund)(TVAFX.O)投资组合经理Connor Browne正拣选受新兴市场业务布局拖累的消费性个股。该档基金资产规模约10亿美元，过去52周上涨26%的成绩使其排名在大型成长基金中居前3%。

例如他近来增持Tupperware Brands(TUP.N)仓位，这支股票今年以来截至周三收盘累计挫跌19.7%。Browne表示，1950年代在美国大受欢迎的Tupperware，约65%的营收来自新兴市场。

“新兴市场的零售基础建设落后美国好几十年，对Tupperware的产品和直接销售模式有实际需求及价值。”他说。

虽然阿根廷和其他新兴市场近来币值重贬，打压了Tupperware股价，Browne估计，Tupperware在墨西哥和印尼的业务规模巨大且持续成长，未来12-18个月将拉抬股价。

管理Ridge Worth两档基金的Chris Guinther则认为，标普500指数如果跌到1,700点，也就是较目前约1,770点的水准还要下跌4%，他也不会觉得意外。不过他预计，美国就业市场的改善，年底前应能将股市推至纪录高点。

他一直利用市场下跌的机会增持“颠覆性”企业--谷歌(GOOG.O)、Facebook(FB.O)、运动品牌UnderArmour Inc (UA.N)和奢华零售品牌Michael Kors Holdings(KORS.N)等--自竞争对手攫取市占率的个股。他指出那些公司的大部分营收来自美国。

如果股市恢复跌势，Guinther表示他预计将进一步增持。

“如果市场跌5%或10%，这些企业拥有的竞争优势并不会变。”他说。(完)

(编译 洪曦/张若琪 审校 张明钧/蔡美珍)

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